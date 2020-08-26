В Хорватии из-за коронавируса самоизолировался министр правительства

В Хорватии коронавирус подтвержден у помощника министра инфраструктуры, строительства и государственного имущества Хорватии Майи Марии Наход. Сейчас чиновница находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои служебные обязанности.

Как сообщают хорватские СМИ, болезнь у помощника министра протекает в легкой форме. Ее руководитель, министр строительства, инфраструктуры и государственного имущества Дарко Хорват уже сдал анализ на Covid-19 и получил отрицательный результат. Несмотря на это, через пять дней тест будет повторен, а пока Хорват также работает в режиме самоизоляции. Тест пришлось сдать и всем остальным сотрудникам хорватского Минстроя, пишет «Балканист.ру».

По количеству заболевших коронавирусной инфекцией страна сейчас находится в первой пятерке европейских стран, и обстановка там ухудшается. Это уже заставило в минувшие выходные уехать из Хорватии около 100 тыс. туристов.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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