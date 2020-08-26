У Сербии и Республики Сербской появится общий праздник

Сербия и Республика Сербская достигли ряда важных договоренностей на встрече лидеров двух стран. Переговоры президента Сербии Александра Вучича с высшим руководством Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины), президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович и сербским представителем в президиуме Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошли сегодня.

Так, 15 сентября Сербия и Республика Сербская будут отмечать общий праздник – День сербского единства, свободы и национального флага. Президент Сербии подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в регионе – ключевая задача для стран-партнеров.

Кроме того, Сербия намерена отправить Республике Сербской финансовую помощь, о размерах которой станет известно позднее. Александр Вучич заявил, что помогать сербам «по ту сторону Дрины» – моральная обязанность Сербии.

В ходе встречи стороны договорились о том, что Сербия станет владельцем и управляющим будущего аэропорта в городе Требине. Первые рейсы планируется пустить самое позднее в марте 2022 года, однако Александр Вучич не исключил, что это произойдет еще раньше. По мнению президента Сербии, этот дорогой проект будет иметь огромное значение для налаживания связей между сербами, живущим и в разных странах региона.

Кроме того, в приграничном районе муниципалитетов Любовия и Братунац, а так же Зворник и Малый Зворник, будет создана общая индустриальная зона, которая положительно скажется на экономике двух стран. В планах существует и финансовая поддержка молодых сельхозтоваропроизводителей, и совместное строительство 17-километрового автобана от пограничного моста на реке Саве до города Биелина.

Лидер Сербии рассказал и об общих культурных проектах. В сентябре состоится премьера первого художественного фильма о концлагере Ясеновац, где от рук хорватских нацистов погибло более 200 000 сербов, евреев и цыган. Помимо этого у Александра Вучича есть идея снять еще один фильм на историческую тему, которая свяжет народы Сербии и Республики Сербской. Вучич считает, что режиссером «будущего шедевра» может стать Эмир Кустурица, предложение о сотрудничестве сербскому мэтру будет направлено уже сегодня, при этом государство намерено частично профинансировать создание фильма.

В планах стран – синхронизировать школьные программы и учебники, а также разработать схему обмена экскурсиями для учеников Сербии и Республики Сербской.

Александр Вучич подчеркнул, что Сербия уважает Дейтонское соглашение, которое определяет статус Республики Сербской.

«В наших интересах сохранить мир, сохранить Республику Сербскую в рамках Боснии и Герцеговины, но Босния и Герцеговина также должна уважать упомянутые договоренности», – сказал президент Сербии, обратив внимание на многочисленные нарушения Дейтонского соглашения боснийской стороной.

В мировом сообществе правят бал двойные стандарты, согласно которым со стороны отдельных государств суверенитет Косово считается легитимным, в то время, как республике Сербской запрещено даже размышлять о самостоятельности, отметил он. «Один из мировых лидеров мне сказал: «Александр, ты прав во всем, но расстановка сил в мире не на твоей стороне», – сообщил лидер Сербии.

Вучич рассказал, что 4 сентября на встрече с косовскими властями в Вашингтоне речь пойдет об экономических темах, однако не исключил, что на повестке дня могут появиться и неожиданности. «Сербия готова к трудным разговорам, мы сделаем все, чтобы сохранить мир, стабильность и национальные интересы Сербии на территории Косово и Метохии», – заверил сербский президент.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.08.20

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