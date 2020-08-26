Президент Сербии рассказал о повестке встречи в Вашингтоне

В решении косовского вопроса никто пока не предлагал в качестве варианта обмен территориями. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телеканала РТС. Окончательное слово в этой ситуации будет за гражданами страны, подчеркнул он.

На сентябрьской встрече с представителями «правительства» Приштины будет отвергнута любая инициатива по Косово и Метохии, которая станет губительной для Сербии, заверил Вучич.

«Несомненно, для делегации, которую я возглавлю, ночи (в Вашингтоне) будут бессонными, но мы знаем, в чем наша задача и знаем, насколько важна святыня, которую мы охраняем», – цитирует «Регнум» сербского лидера.

Что касается повестки встречи 4 сентября, то о ней пока известно лишь то, что к обсуждению будут предложены вопросы экономических взаимоотношений Белграда и Приштины.

При этом Александр Вучич прокомментировал публикации сербских СМИ о варианте решения косовского вопроса, который может предложить Вашингтон – речь идет о соглашении о нормализации отношений, аналогичном тому, что было подписано Израилем и ОАЭ. Лидер Сербии отметил, что ничего не имеет против изучения этого документа и анализа ситуации, в которой оно было достигнуто.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 26.08.20

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