Эмир Кустурица снимет фильм своей мечты по роману нобелевского лауреата

Известный режиссер Эмир Кустурица намерен снять фильм по роману «Мост на Дрине» лауреата Нобелевской премии по литературе Иво Андрича. Идею для фильма предложил президент страны Александр Вучич.

Частичное финансирование картины возьмет на себя правительство Сербии, пишут сербские СМИ. О совместном кинематографическом проекте, который «станет шедевром, объединяющим сербский народ, живущий в Сербии и Боснии и Герцеговине», Александр Вучич сообщил 26 августа после встречи с высшим руководством Республики Сербской.

Режиссер Эмир Кустурица – большой почитатель творчества югославского писателя Иво Андрича, и даже построил в честь него на берегу реки Дрины «Андрич-град» – туристический городок для творческих людей, откуда открывается вид на знаменитый мост.

Сербский режиссер давно мечтает снять фильм по произведению Иво Андрича. «В этой книге – наше прошлое, настоящее, и, боюсь, будущее... Снять фильм по этой книге сложнее, чем построить еще один мост. Это не просто роман, это завет писателя сербскому народу», – заявил Эмир Кустурица.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.08.20

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