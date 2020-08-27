Президент Сербии резко ответил на провокацию лидера боснийских мусульман

Лидеры боснийских мусульман не могут диктовать линию поведения Сербии, которая уважает Дейтонское соглашение по Боснии и Герцеговине и проводит последовательную политику мира и стабильности. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, отвечая на провокацию члена президиума Боснии и Герцеговины от мусульман Шефика Джаферовича.

«Я, в отличие от них [руководства боснийских мусульман], буду бороться за мир, не читая никому лекций. Я продолжу это делать. А они никогда не станут теми, кто может мне говорить, как мне поступать и что Сербия должна делать», – заявил Вучич, отметив, что тем, кто угрожает Сербии войной, стоит задуматься, поскольку такая политика нанесет ущерб не сербам, а «кое-кому другому».

Как пишет «Балканист.ру», ранее Джаферович назвал «противоречащими Дейтону» переговоры Александра Вучича с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком, в ходе которых шла речь о системе госуправления Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является исключительно внутренним делом Сараево, заявил Джаферович. Саму встречу он счел политическим маневром Сербии в попытке «усилить свои позиции в переговорах по Косово».

Для того, чтобы на деле доказать уважение Дейтонского соглашения, Сербии следует «прекратить отрицать геноцид мусульман, не скрывать обвиняемых в военных преступлениях и не оказывать им государственную поддержку и прекратить арестовывать защитников Боснии и Герцеговины (т. е. мусульманских и хорватских военных преступников – прим. ред.) на основе «вымышленных» обвинений», заявил Джаферович.

При этом Сербия является одним из подписантов Дейтонского соглашения, напоминает издание. О том, что Белград должен быть «в курсе всего происходящего», ранее заявлял и Милорад Додик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 27.08.20

Сенатору США заткнули рот из-за заявлений о бомбардировках Сербии. / В Черногории избирателям обещают заплатить 50 евро за голос в пользу правящей партии. / Эмир Кустурица снимет фильм своей мечты по роману нобелевского лауреата. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»