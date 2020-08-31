Черногорская оппозиция объявила о формировании экспертного правительства

В Черногории оппозиция объявила о намерении совместно сформировать экспертное правительство. «За первым таймом следует другой, еще более сложный», – заявил по итогам прошедших парламентских выборов глава оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

«Необходимо создать систему, которая будет работать во благо всех граждан, и не будет зависеть от воли одной партии или одного человека»,– цитирует «Балканист.ру» черногорского оппозиционера.

Одним из главных направлений работы Кривокапич назвал искоренение коррупции и подчеркнул, что после провала партии президента Мило Джукановича оппозиции предстоит создать новую систему управления государством, где политики будут слушать мнение народа.

«Победа над правящей Демократической партией социалистов была лишь первым таймом, за ним следует другой, и он будет еще труднее», – считает оппозиционер.

На парламентских выборах, прошедших в Черногории 30 августа, после обработки 99,04% бюллетеней коалиция» За будущее Черногории» набрала 32,60% голосов, объединение демократов получило 12,55% голосов, а гражданская инициатива «Черное на белое» – 5,55%. При объединении трех коалиций оппозиция рассчитает на 42 мандата из 81 в новом парламенте. Демократическая партия Социалистов Мило Джукановича набрала 35,11% голосов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 31.08.20

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