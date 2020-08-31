На международном форуме в Словении поднимут косовский вопрос

Президент Сербии Александр Вучич обсудит косовский вопрос и перспективы страны на 15-м Стратегическом форуме, который открывается сегодня на озере Блед в Словении. Планируется, что Вучич проведет переговоры со специальным представителем ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком в преддверии встречи делегаций Сербии и самопровозглашенной Республики Косово в Вашингтоне, назначенной на 4 сентября.

Как отмечает «Балканист.ру», сегодня у лидера Сербии состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а ранее Вучич встретился с премьер-министром Словении Янезом Яншей. «Думаю, что мы в шаге от значительных перемен, которые дадутся нам не столь легко, но события в Европе и остальном мире будут развиваться быстрее, чем раньше», – заявил Вучич по итогам этой встречи. Издание напоминает, что форум в Словении проходит на фоне состоявшихся выборов в Черногории, где оппозиции удалось добиться серьезной победы, и формирования в Северной Македонии нового правительства во главе с Зораном Заевым.

Кроме того, у лидера Сербии запланированы переговоры со специальным представителем ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, которые состоятся накануне встречи в Вашингтоне, где речь пойдет о косовском вопросе.

На форуме Александр Вучич сделает один из главных докладов на лидерском заседании «Европа после Brexit и Covid-19», а завершится встреча в Словении праздничным обедом, который президент страны Борут Пахор организует на вилле Златорог в Бледе в честь президента Сербии.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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