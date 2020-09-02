Президент Черногории отругал население за «проявления нецивилизованности» после выборов

Предложения по новому составу правительства Черногории будут представлены в ближайшее время. Такую уверенность в первом после выборов интервью выразил президент страны Мило Джуканович. При этом глава государства заявил, что его партия не будет принимать участия в формировании правительства, а в поражении на выборах обвинил Белград и президента Сербии Александра Вучича, пишет «Балканист.ру».

«Развязка скоро наступит и те, кто закрепит за собой 41 депутатский мандат, скоро представят свое предложение по новому составу правительства», – заявил Джуканович журналистам. Он допустил, что заниматься этим будут три оппозиционные коалиции, однако напомнил, что их объединяет исключительно желание сместить президентскую Демократическую партию социалистов (ДПС), а не политические программы. При этом лидер Черногории заверил, что его партия не будет принимать участия в формировании правительства.

Что касается поражения на парламентских выборах 30 августа, где оппозиционные объединения не дали ДПС набрать подавляющее большинство голосов избирателей, то вину это Джуканович возложил на Сербию и ее президента Александра Вучича.

Бурное празднование населения на улицах после выборов Джуканович назвал «моментом проявления нецивилизованности», и сообщил, что инциденты никого не удивили. «Для празднования всегда найдется повод, но это также подразумевает цивилизованное отношение к другим гражданам и необходимость сохранения стабильности в Черногории, – заявил он. – Прошлой ночью мы стали свидетелями вспышки нетерпимости, агрессии, примитивизма, попыток противостоять людям, которые думают иначе». Издание отмечает, что на протяжении этого года такие действия демонстрирует сам режим Джукановича, который продавил в парламенте закон о свободе вероисповедания. Этот документ фактически разрешает властям изымать в Черногории имущество местной Сербской православной церкви. Те, кто встал на сторону СПЦ и верующих, подверглись преследованиям. Несмотря на массовые протесты против этого закона, в своем интервью Джуканович заявил, что его принятие не было ошибкой.

Как уже сообщал «Новый День», 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия Черногории набрала 35,06% (143 548 голосов), оппозиционная «За будущее Черногории» – 32,55% (133 267 голосов избирателей).

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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