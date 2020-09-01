В России рассчитывают на улучшение отношений с Черногорией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил надежду на изменение отношений Подгорицы и Москвы после парламентских выборов в Черногории. Сенатор оценил заявление лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича о том, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой, и назвал его «правильным и здравым».

«В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться... Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернется к дружеским отношениям с Россией», – заключил сенатор (цитата по RT).

Как сообщал «Новый День», ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич назвал ошибкой поддержку антироссийских санкций. «Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против России. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны», – подчеркнул он.

По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06% (143 548 голосов), оппозиционная «За будущее Черногории» – 32,55% (133 267 голосов избирателей).

Москва, Катарина Лане

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