Лидер оппозиции Черногории раскритиковал антироссийские санкции

Поддержка антироссийских санкций со стороны властей Черногории была ошибкой. Такое заявление сделал лидер коалиции оппозиционных объединений «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. «Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против России. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Черногория, являясь малым государством, «на глобальном уровне не может иметь никакого влияния», а потери из-за санкций выразились в значительном снижении турпотока и экспорта местного вина. «Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица – прим. ред.)... Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России», – сказал он.

Ранее Кривокапич заявил, что оппозиция намерена сформировать совместное экспертное правительство по итогам выборов в парламент страны, в ходе которых правящая Демократическая партия Социалистов Мило Джукановича смогла заручиться поддержкой лишь 35,11% избирателей. «За первым таймом следует другой, еще более сложный. Необходимо создать систему, которая будет работать во благо всех граждан, и не будет зависеть от воли одной партии или одного человека», – приводит слова черногорского оппозиционера «Балканист.ру».

Как писал «Новый День», одним из главных направлений работы Кривокапич назвал искоренение коррупции и подчеркнул, что после провала партии президента Мило Джукановича оппозиции предстоит создать новую систему управления государством, где политики будут слушать мнение народа.

На парламентских выборах, прошедших в Черногории 30 августа, после обработки 99,04% бюллетеней коалиция» За будущее Черногории» набрала 32,60% голосов, объединение демократов получило 12,55% голосов, а гражданская инициатива «Черное на белое» – 5,55%. При объединении трех коалиций оппозиция рассчитает на 42 мандата из 81 в новом парламенте. Партия правящего президента Мило Джукановича набрала лишь 35,11% голосов.

Подгорица, Иван Гридин

Подгорица. Другие новости 01.09.20

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