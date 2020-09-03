Черногорцы Сербии выдвинули обвинения Мило Джукановичу

Национальный совет черногорского национального меньшинства в Сербии объявил, что президент Черногории Мило Джуканович в своих заявлениях в интервью телеканалу Newsmax Adria о вмешательстве Белграда и президента Александра Вучича в парламентские выборы, «обвинил Отечество из-за поражения своей Демократической партии социалистов».

Обвинения Мило Джукановича в совете назвали «необоснованным, агрессивным, провокационным актом, который насильственно перенаправляет вину за поражение на выборах и является доказательством неспособности взять на себя политическую ответственность».

«Президент Вучич не только не вмешивался в избирательный процесс в Черногории, но и призвал все дружественные структуры в Сербии не делать этого. Нападение на Белград, который всегда протягивал руку сотрудничества и помощи Подгорице, – это всего лишь продолжение беспомощной кампании, проводимой через люксембургские СМИ, чтобы поссорить две страны и два народа одного происхождения», – говорится в заявлении Национального совета черногорского национального меньшинства.

Председатель совета Драголюб Малович пообещал и дальше защищать национальные интересы одного народа, проживающего на территории двух стран.

«Мы никогда не будем молчать, когда вы нападаете на законно избранного президента нашего государства, мы всегда будем против сеянья лжи и распространения нетерпимости, и вам никогда не удастся поссорить нашу родину Сербию и наше отечество Черногорию», – сообщил глава Национального совета черногорского национального меньшинства.

Как сообщал «Новый День», президент Черногории Мило Джуканович в своем первом после парламентских выборов интервью возложил на Сербию и ее президента Александра Вучича вину за то, что его Демократическая партия социалистов не смогла набрать подавляющее большинство голосов.

Белград, Дмитрий Лане

Белград. Другие новости 02.09.20

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