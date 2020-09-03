Сербия не ожидает ультиматумов на переговорах в Вашингтоне

Белграду не могут быть предъявлены ультиматумы на грядущей встрече в Вашингтоне, где речь пойдет о косовском вопросе. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, отметив, что делегацию, тем не менее, ожидают очень сложные переговоры.

Премьер подчеркнула, что речи об ультиматумах не идет, поскольку «Белград сегодня не в таком положении, а президент Александр Вучич не является государственным деятелем такого рода».

«Сербии могли предъявлять ультиматумы в прошлом, но определенно не сегодня, – цитирует Брнабич «Балканист.ру». – И это знают и уважают все государственные деятели и зарубежные лидеры».

При этом именно сейчас у страны сложились «очень правильные отношения с США и администрацией президента Дональда Трампа», «лучшее общение – лучше, чем в предыдущие несколько десятилетий с администрацией в Вашингтоне», пояснила Ана Брнабич.

«Я не ожидаю ультиматумов. Александру Вучичу их не предъявят, но мы ожидаем чрезвычайно сложные переговоры», – заключила сербский премьер-министр.

Как сообщал «Новый День», в Вашингтоне 4 сентября пройдет встреча делегаций правительства Сербии и «властей» Косово, на которой, как ожидается, пойдет речь о косовском вопросе. Ранее президент Александр Вучич, отвечая на вопрос о предполагаемой повестке дня, сообщил, что к обсуждению будут предложены вопросы, в частности, экономических взаимоотношений Белграда и Приштины. При этом Вучич пообещал, что любая инициатива по Косово и Метохии, которая станет губительной для Сербии, будет отвергнута.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.09.20

Черногорцы Сербии выдвинули обвинения Мило Джукановичу. / «Провокация режима, потерпевшего поражение»: в Черногории оппозиция назвала виновных в нападении на мусульманскую общину. / Президент Черногории отругал население за «проявления нецивилизованности» после выборов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»