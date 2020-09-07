Посла России вызвали для объяснений в МИД Сербии

МИД Сербии вызвал посла России Александра Боцан-Харченко «для устного разъяснения» из-за поста официального представителя российского МИД Марии Захаровой в Facebook, где она высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поводом для ироничного комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Вучич отодвинул свой стул на значительное расстояние от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – написала дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт».

В ответ Вучич назвал такую оценку своей встречи с Трампом примитивной. «Не ценят, что Сербия – военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», – отметил президент Сербии. Мария Захарова в итоге принесла извинения, сообщает «Лента.ру».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резонанс вокруг инцидента «недопониманием в связи с некоторыми формулировками». «Мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и руководству Сербии в частности», – цитирует Пескова «Интерфакс». При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что невозможно прописать на каждый случай правила, которыми будут обязаны руководствоваться дипломаты. «Активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой и неотъемлемой частью их работы, и она должна продолжаться по нарастающей», – считает он.

Белград, Катарина Лане

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