МИД России и Сербии «закрыли дело» о посте Марии Захаровой

Инцидент с постом в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой закрыт, он не поставит под угрозу хорошие отношения между Россией и Сербией. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Сербии Ивица Дачич.

По словам Дачича, руководители МИД двух стран приложили все усилия, чтобы «закрыть дело» о посте Марии Захаровой и не ставить под сомнение сербско-российские отношения.

«Президент Александр Вучич сказал, что этот инцидент не оставит следа на наших хороших отношениях», – заявил глава сербского МИД в эфире телеканала Happy, отметив, что страны являются стратегическими партнерами и продолжат плодотворное сотрудничество.

Как пишет «Балканист», Дачич назвал инцидент уроком, который учит стороны не играть «такими вещами – любым действием, даже плохим переводом, или чем-то, что не имеет ничего общего с Вучичем или Трампом». «Картинка – это картинка, и она вызывает негативную реакцию с нашей стороны», – отметил он.

Министр иностранных дел Сербии подчеркнул, что пост Захаровой вызвал ненужную напряженность, а сама представитель МИД РФ «пользуется некоторой свободой в публичных выступлениях» – Кремль же к этому относится «весьма терпимо».

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что МИД Сербии вызвал посла России Александра Боцан-Харченко «для устного разъяснения» из-за поста официального представителя российского МИД Марии Захаровой в Facebook, где она высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Комментируя фотографию встречи лидеров двух стран в Белом Доме, Захарова опубликовала кадр из фильма «Основной инстинкт» и написала: «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.09.20

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