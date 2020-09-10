Президент Сербии Александр Вучич позвонил Путину

Глава Сербии Александр Вучич позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Стороны, в частности, обсудили переговоры по косовскому вопросу, которые прошли в начале сентября в Вашингтоне и Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные темы стратегического партнерства России и Сербии. Российская сторона высоко оценивает личный вклад президента Сербии в развитие двусторонних отношений, и подчеркивает готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, сообщается на сайте президента РФ Владимира Путина.

Это первый разговор лидеров двух стран после скандала с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, где она высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа.

Москва, Катарина Лане

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