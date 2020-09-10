В Совфеде считают, что Сербия будет обречена, если отдалится от России

В отказе Сербии от участия в военных учениях с Россией и Белоруссией нет ничего страшного, это не говорит об охлаждении двусторонних отношений, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Слишком многое нас связывает, чтобы сербы пошли на какое-то охлаждение отношений с нашей страной», – цитирует политика Национальная служба новостей.

По словам Джабарова, Сербия является суверенным государством и может сама принимать решения. При этом сенатор усомнился в том, что такие шаги помогут Сербии ускорить вступление в Евросоюз. «Пусть посмотрит на Украину, пусть посмотрит на Белоруссию, как спокойно союзники по ЕС сдают эти страны, когда им это выгодно», – заявил он.

Сербия будет обречена, если отдалится от России, считает член Совфеда. По его словам, страна останется одна в окружении многих недружественных ей государств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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