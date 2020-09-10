Лавров: Россия поддержит любые договоренности, добровольно достигнутые между Белградом и Приштиной

Россия поддерживает договоренности, добровольно достигнутые между Белградом и Приштиной на переговорах в Вашингтоне, и исходит из того, что это сделано в интересах урегулирования отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя вашингтонское соглашение.

«У нас нет оснований сомневаться, что сербское руководство по-прежнему выступает за полное выполнение резолюции 1244 СБ ООН. Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы будем твердо поддерживать Сербию в шагах, которые она считает нужным предпринять в рамках этой резолюции, – цитирует Лаврова на своей странице в Facebook посольство РФ в Республике Сербии. – Поддержим любые договоренности, добровольно достигнутые между Белградом и Приштиной, в том числе будем обращать внимание на необходимость воплощать в жизнь то, что уже согласовано».

Глава российского МИД напомнил, что в 2013 году при посредничестве Евросоюза было достигнуто соглашение между Белградом и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Этот документ был призван защитить законные права сербского населения территории, однако за минувшие семь лет в этом направлении не сделано ничего.

«Мы напоминаем об этом ЕС. На днях президент Сербии Александр Вучич был в Брюсселе, где продолжались контакты по косовской проблематике, – отметил Лавров. – Мы надеемся, что наши евросоюзовские коллеги не забудут про то, что при их посредничестве было достигнуто нечто, полностью игнорирующееся властями в Приштине».

Что касается пунктов в соглашении, относящихся к ситуации на Ближнем Востоке, то позиция России очень проста, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Как и в случае с резолюцией 1244 СБ ООН, которую всем нужно уважать и выполнять, мы выступаем за то, чтобы все уважали и выполняли резолюции СБ ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта, проблем Палестины, – пояснил он. – Когда пытаются привносить подобного рода вопросы, не имеющие отношения к проблемам между Белградом и Приштиной, то, конечно, мы не можем не усомниться в честности и добросовестности посредников, предлагающих соответствующие услуги. Убежден, что стороны тоже прекрасно понимают всю суть такого рода идей».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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