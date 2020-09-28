Коронавирус в Черногории: власти страны ввели комендантский час

В Черногории в связи с угрозой распространения коронавируса овласти объявили о введении комендантского часа в трех муниципалитетах. Начиная с сегодняшнего дня, жителям Беране, Никшича и Aндриевицы запрещено покидать свои дома с 10 часов вечера до 5 часов утра, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, в этих городах также закрыты рестораны и кафе до нормализации пока эпидемиологической обстановки. В Которе, Плевле, Будве и Подгорице заведения общепита обязали закрываться в 22 часа.

«Мы полагаем, что эти меры позволят нам снизить распространение эпидемии уже в первой половине октября и сохранить жизни и здоровье граждан», – сообщили в Институте общественного здравоохранения Черногории, подчеркнув, что иного способа сдержать вспышку заболевания на данный момент нет.

За минувшие сутки в стране выявлено 116 новых случаев вируса COVID-19.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 25.09.20

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