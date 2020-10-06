Эллинизация Балкан: Северная Македония стирает собственную историю

Всемирный македонский конгресс (ВМК) обвинил руководство страны в геноциде собственного народа и уничтожении истории балканского государства в рамках Преспанского соглашения от 2018 года, регулирующего отношения Северной Македонии и Греции в процессе евроинтеграции.

Как пишет «Балканист.ру», в Северной Македонии около памятников историческим личностям появились таблички с указанием, что это «герои греческой истории». При этом сами македонские монументы официально зарегистрированы в министерстве культуры как памятники «эллинской цивилизации, истории, культуры и наследия с согласия правительства Афин».

Всемирный македонский конгресс (ВМК) обратился к правительству с требованием немедленно удалить таблички перед памятниками, которые «являются неотъемлемой частью македонской цивилизации». «В Македонии нет эллинской цивилизации, истории, культуры и наследия. Македонская цивилизация никогда не была частью так называемой эллинской цивилизации Афин. Македония никогда не была частью Афин и не находилась под ее юрисдикцией. BMK классифицирует эти действия правительства Македонии как серьезные преступления: государственную измену, геноцид против народа Македонии, преступление против человечности, нанесение ущерба репутации государства Македония, унижение македонского народа», – подчеркивается в обращении.

Источник: mkd.mk

Как отмечает издание, накануне глава правительства страны Зоран Заев принял членов македонского отделения Междисциплинарного комитета по историческим, археологическим и образовательным вопросам, созданного Северной Македонией и Грецией в рамках Преспанского соглашения. «Северная Македония и Греция – это хороший пример поиска конкретных решений проблем исторического дискурса, которые будут воспитывать будущие поколения в европейском духе взаимопонимания и сотрудничества», – было заявлено по итогам встречи.

Примечательно, что именно в рамках Преспанского соглашения, подписанного нынешним премьер-министром Заевым, Македония стала Северной Македонией.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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