Македонцы устроили ночной протест против «героев греческой истории»

Минувшей ночью жители Северной Македонии в знак протеста начали уничтожать установленные перед скульптурами известных македонцев таблички, на которых сообщалось, что это памятники «героям греческой истории», передает «Балканист.ру».

«Отдавая» грекам своих героев, официальное Скопье исполняет обязательства Преспанского соглашения от 2018 года, которое регулирует отношения страны с Грецией в рамках процесса евроинтеграции. Жители страны выступили против реализации этого документа, который лишает македонцев самоопределения и вынуждает отрекаться от собственной истории.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 07.10.20

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