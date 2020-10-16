Словения закрывается на карантин

Сегодня в связи с распространением коронавируса в семи районах Словении, в том числе в столице страны – Любляне, введен карантин и полный запрет массовых мероприятий, в том числе свадеб и крестин. Гражданам не разрешается собираться более десяти одновременно, а старшеклассники переведены на дистанционное обучение.

В муниципалитеты запрещён въезд и выезд, за исключением поездок на работу или в больницу. Граждан обязали носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе, а также в автомобиле, если в нем присутствует человек, не имеющий родственных связей с водителем.

В этих семи районах страны, считающихся «красными зонами» из-за высокого уровня количества заболевших, также закрыты бары, рестораны и тренажерные залы. Единственным исключением станут бары при отелях и гостиницах, которые будут обслуживать только постояльцев. Однако весь сектор общественного питания сможет предлагать услуги на вынос и продажу на дом. Парикмахеры смогут продолжить работу, но только с одним клиентом в помещении.

В среду, 14 октября, количество новых случаев коронавируса возросло до 745 случаев в сутки, накануне эта цифра увеличилась до 834.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 16.10.20

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