В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса

Власти Словении заявили об окончании в стране эпидемии коронавируса. При этом действие некоторых ограничительных мер будет продлено. Об этом сообщил словенский Минздрав.

За последние сутки в стране с населением два миллиона выявили 112 случаев Covid-19. В медицинских учреждениях находится 122 пациента, 40 из которых лежат в отделениях интенсивной терапии. Более 550 тысяч жителей Словении были привиты от коронавируса, около 770 тысяч получили первую дозу вакцины.

Министр здравоохранения заявил, что с 16 июня в стране формально окончена эпидемия коронавируса. Однако вакцинация населения будет продолжена. Также сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, действует постоянно обновляющийся список стран «красной зоны», по прибытии из которых необходимо проходить карантин.

В мае 2020 года Словения уже объявляла об окончании эпидемии коронавируса. Однако в октябре правительство было вынуждено признать поспешность своего решения и вновь ввести ограничительные меры из-за роста числа заболевших.

Любляна, Зоя Осколкова

Любляна. Другие новости 16.06.21

Глава Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом после ревакцинации. / Глава Крыма снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара. / Математики спрогнозировали пик роста числа инфицированных коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»