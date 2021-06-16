российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 июня 2021, 10:26 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса

Власти Словении заявили об окончании в стране эпидемии коронавируса. При этом действие некоторых ограничительных мер будет продлено. Об этом сообщил словенский Минздрав.

За последние сутки в стране с населением два миллиона выявили 112 случаев Covid-19. В медицинских учреждениях находится 122 пациента, 40 из которых лежат в отделениях интенсивной терапии. Более 550 тысяч жителей Словении были привиты от коронавируса, около 770 тысяч получили первую дозу вакцины.

Министр здравоохранения заявил, что с 16 июня в стране формально окончена эпидемия коронавируса. Однако вакцинация населения будет продолжена. Также сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, действует постоянно обновляющийся список стран «красной зоны», по прибытии из которых необходимо проходить карантин.

В мае 2020 года Словения уже объявляла об окончании эпидемии коронавируса. Однако в октябре правительство было вынуждено признать поспешность своего решения и вновь ввести ограничительные меры из-за роста числа заболевших.

Любляна, Зоя Осколкова

Любляна. Другие новости 16.06.21

Глава Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом после ревакцинации. / Глава Крыма снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара. / Математики спрогнозировали пик роста числа инфицированных коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Европе первая страна объявила об окончании эпидемии

Словения закрывается на карантин

Метки / Коронавирус из Китая

Математики спрогнозировали пик роста числа инфицированных коронавирусом

Власти Сербии смягчают антикоронавирусные ограничения

В Подмосковье усилен масочный режим: массовые мероприятия запрещены

Заболеваемость коронавирусом в России вновь выросла

Два региона России ужесточили ограничения из-за коронавируса

Сотни американцев получили просроченную вакцину от коронавируса

В Индии «черной плесенью» заболели более 30 тысяч человек

Названа причина всплеска новых случаев COVID-19 в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,