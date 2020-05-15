В Европе первая страна объявила об окончании эпидемии

Первой европейской страной, которая объявила об окончании эпидемии коронавируса, стала Словения. Решение об этом было принято в ходе дистанционного заседания правительства.

О начале эпидемии власти Словении объявили 12 марта. Данные о ситуации с коронавирусом, предоставленные Национальным институтом общественного здоровья (NIJZ), говорят о снижении показателей распространения инфекции, сообщил кабмин.

В стране с начала пандемии были проведены свыше 66 тысяч тестирований, всего выявлено 1465 зараженных, скончались 103 человека. За последние сутки диагноз подтвержден всего у одного пациента.

С 18 мая в стране откроют торговые центры, кафе, рестораны и гостиницы. Кроме того, Словения собирается снять ограничения на въезд из Австрии, Италии и Венгрии. Однако решение об открытии каждого КПП будет принимать МВД. Планируется, что въезжающие граждане будут получать инструкции на границе, а те, кто не зарегистрирован в Словении, будут обязаны провести 14 дней в карантине.

Любляна, Зоя Осколкова

Любляна. Другие новости 15.05.20

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