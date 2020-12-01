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Вторник, 1 декабря 2020, 13:44 мск

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Глава правительства Хорватии заразился covid-19

Фото: vlada.gov.hr

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заразился коронавирусом. Как пишет «Балканист.ру», глава правительства продолжит работу на своем посту в режиме самоизоляции.

Как сообщается, Пленкович чувствует себя хорошо, при этом ему ранее также было предписано находиться в самоизоляции по причине болезни жены. Пленкович останется на карантине еще не менее 10 дней.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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