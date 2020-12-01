Глава правительства Хорватии заразился covid-19

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заразился коронавирусом. Как пишет «Балканист.ру», глава правительства продолжит работу на своем посту в режиме самоизоляции.
Как сообщается, Пленкович чувствует себя хорошо, при этом ему ранее также было предписано находиться в самоизоляции по причине болезни жены. Пленкович останется на карантине еще не менее 10 дней.
Загреб, служба информации РИА «Новый День»
Загреб. Другие новости 01.12.20
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