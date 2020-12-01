В Северной Македонии оппозиция объявила блокаду зданий правительства и МИДа

Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ, которая требует отставки премьер-министра страны Зорана Заева, объявила сегодня с 12:30 до 14:00 по местному времени блокаду здания правительства Македонии и министерства иностранных дел.

Накануне ВМРО-ДПМНЕ выдвинула ультиматум с требованием к премьер-министру публично проинформировать общественность о секретных переговорах, которые состоялись в минувшие выходные в Софии. В противном случае партия пообещала заблокировать здания македонского правительства и МИДа.

Как заявил лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски, наступил исторический момент, когда решается будущее Северной Македонии, когда предлагаемые решения открывают более серьезные проблемы и представляют собой препятствие для будущего.

Политик призвал граждан страны прийти на сегодняшнюю «беспартийную акцию протеста», так как правящая власть, по его словам, пытается посягнуть на македонскую идентичность, язык, уникальность, историю, традиции и обычаи. «Я прошу всех понять все, что мы делаем, потому что, если мы сегодня потерпим неудачу, я боюсь, что у будущих поколений не будет возможности исправить ошибку, совершенную сегодня Зораном Заевым и правящим Социал-демократическим альянсом», – подчеркнул Мицкоски.

Оппозиция начала устраивать акции протесты перед зданием правительства Северной Македонии после интервью Заева болгарскому информационному агентству BgNes Заева, в котором он заявил, его страна и Болгария имеют общую историю. Македонский премьер-министр также высказал мнение, что Болгария не была оккупантом на территории сегодняшней Северной Македонии во время Второй мировой войны, а была всего лишь администратором.

Интервью было записано после решения Софии заблокировать переговоры о присоединении Северной Македонии к ЕС.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 01.12.20

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