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Вторник, 1 декабря 2020, 19:45 мск

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Депутата Европарламента застукали на оргии: нагишом пытался сбежать от полиции

Фото: AFP

В центре Брюсселя полиция во время рейда по контролю за исполнением мер эпидемиологической безопасности пресекла оргию с участием 25 человек, в основном, мужчин. Среди них оказались дипломаты и депутат Европарламента, который нагишом пытался сбежать от сотрудников правопорядка, пишет The Brussels Times.

Всем участникам оргии выписаны штрафы за нарушение карантинных мер. Кроме того, в подвале бара, где проходила векс-вечеринка, полиция обнаружила наркотики.

Издание выяснило, что в числе задержанных оказался венгреский политик и депутат Европарламента Йожеф Сайер .

Брюссель, Катарина Лане

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