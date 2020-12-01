Депутата Европарламента застукали на оргии: нагишом пытался сбежать от полиции

В центре Брюсселя полиция во время рейда по контролю за исполнением мер эпидемиологической безопасности пресекла оргию с участием 25 человек, в основном, мужчин. Среди них оказались дипломаты и депутат Европарламента, который нагишом пытался сбежать от сотрудников правопорядка, пишет The Brussels Times.

Всем участникам оргии выписаны штрафы за нарушение карантинных мер. Кроме того, в подвале бара, где проходила векс-вечеринка, полиция обнаружила наркотики.

Издание выяснило, что в числе задержанных оказался венгреский политик и депутат Европарламента Йожеф Сайер .

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 01.12.20

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