Экс-президент Хорватии сыграла роль в популярном сериале

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сыграла эпизодическую роль в известном хорватскому зрителю сериале про женщину-полицейского. Предполагается, что премьера состоится в новом году.

Как считают авторы сериала, Грабар-Китарович отлично справилась с ролью на съемочной площадке. «Да, я великолепно провела время на съемках и рада, что согласилась в них участвовать», – сообщила экс-президент журналистам.

Ранее в Хорватии был представлен спектакль про жизнь Грабар-Китарович, главную роль в котором сыграла актриса Oрнелла Bиштица. Сама экс-президент после премьеры призналась, что больше всего ей понравилась сцена о событиях в Москве во время чемпионата мира по футболу. Грабар-Китарович активно поддерживала на стадионе хорватских футболистов.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 02.12.20

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