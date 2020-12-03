Северную Македонию и Албанию притормозили на пути в ЕС

Начало переговоров Северной Македонии и Албании с Брюсселем о вступлении в Европейский союз, скорее всего, будет отложено. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

«Я все еще надеюсь, но, к сожалению, остается все меньше уверенности в том, что мы сможем утвердить переговорные рамки в этом году», – сказал Вархели в Европарламенте в ходе дебатов о ситуации на Западных Балканах, посвященных 25-ой годовщине подписания Дейтонского мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, передает «Балканист.ру».

Еврокомиссар также отметил, что Европейская комиссия и председательствующая в ЕС Германия и продолжают работу со странами-членами в попытке сформулировать решения, необходимые для дальнейших шагов Скопье и Тираны по пути евроинтеграции. По словам Вархели, Северная Македония «должна приложить дополнительные усилия и пойти навстречу беспокойствам Болгарии», чтобы нашлось решение, приемлемое для обеих стран. Болгария в настоящее время блокирует начало переговоров Брюсселя и Скопье о присоединении страны к ЕС. В Софии настаивают, что сначала Северная Македония должна признать тот факт, что «македонская национальная идентичность и язык имеют болгарские корни».

Что касается Албании, Нидерланды и Франция считают, что Тирана еще не вывела на должный уровень верховенство права, чтобы получить «зеленый свет» даже к назначению даты начала переговоров о вступлении в ЕС.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 03.12.20

В Словении выявлен первый случай заражения коронавирусом у домашних животных. / Босния и Герцеговина достигла демографического дна. / СМИ: Глава МИД России готовится к визиту в Белград. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»