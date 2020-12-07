В Черногории разгорается скандал о политической коррупции: оппозиционеру предлагали 21 млн евро за поддержку президентской партии

В Черногории разгорается громкий политический скандал, поводом для которого стало заявление вице-премьера страны, лидера движения URA Дритана Абазовича, который сказал, что ему предлагали взятку 21 млн евро за выход из оппозиции и поддержку Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. Прокуратура намерена провести расследование, передает «Балканист.ру».

Как сообщил главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич, запись этого выступления, которое прозвучало в эфире телеканала TV Vijesti, будет изучена, после чего будет решен вопрос о дальнейшем расследовании. По его словам, Специальная прокуратура определит, были ли Абазовичу действительно предложены деньги, кто предлагал ему взятку, было ли это политической коррупцией или другим противоправным действием.

В конце минувшей недели парламент Черногории утвердил программу и состав нового кабинета министров, в котором Дритан Абазович занимает пост вице-премьера. Он стал единственным политиком в так называемом «экспертном правительстве» Здравко Кривокапича, состоящем из специалистов профильных областей.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 07.12.20

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