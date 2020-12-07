Бывший глава правительства Черногории передал полномочия новому премьер-министру

Бывший премьер-министр Черногории Душко Маркович официально передал полномочия новому руководителю правительства Здравко Кривокапичу, который был утвержден в должности парламентом страны в конце прошлой недели.

Маркович в своем твиттере выразил надежду, что новый кабинет министров будет работать в интересах Черногории и всех ее граждан. «Сегодняшняя встреча и официальная передача полномочий являются подтверждением демократического содержания, зрелости и ответственности, которые являются основой нашей политики», – заявил бывший премьер-министр Черногории.

В пятницу парламент Черногории утвердил новый состав правительства во главе с Здравко Кривокапичем, за проголосовал 41 депутат, 28 – были против, и один воздержался.

Подгорица, Катарина Лане

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