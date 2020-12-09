российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 декабря 2020, 14:01 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория ввела комендантский час

На фоне высокой заболеваемости коронавирусом с сегодняшнего дня в Черногории введен комендантский час: жителям страны запрещено покидать дома с 10 часов вечера до 5 часов утра. Передвижение между населенными пунктами в выходные дни будет приостановлено, передает «Балканист.ру».

Ограничения также затронули предприятия торговли, услуг и общепита. В частности, магазины и компании, оказывающие услуги населению (ремонт обуви и одежды, салоны красоты, парикмахерские и прочие) могут работать с 7 часов утра до 8 часов вечера. Рестораны, кафе и бары будут закрываться в 6 часов вечера.

Ношение маски и соблюдение социальной дистанции обязательно как в помещении, так и на улице. Запрещено собираться в группы более четырех взрослых на открытом воздухе, массовые собрания в жилых домах также запрещены.

Накануне в Черногории, где проживает около 600 тысяч человек, был выявлен 591 случай коронавируса. За весь период эпидемии от последствий заражения Covid-19 скончалось 549 человек.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 08.12.20

Брюссель притормозил евроинтеграцию Сербии. / Правительство Черногории готовится изъять лимузин у президента страны. / Нового президента США уговаривают усилить давление на Сербию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Брюссель притормозил евроинтеграцию Сербии

Правительство Черногории готовится изъять лимузин у президента страны

Нового президента США уговаривают усилить давление на Сербию

Правительство Сербии ежедневно тратит 700 тысяч евро на ковид-тестирование граждан

Бывший «премьер-министр» косовских сепаратистов объявил себя ангелом

Госдеп решил обучить молодёжь борьбе с дезинформацией в отношении НАТО

Коронавирус стал причиной отмена авиасалона в Ле-Бурже в 2021 году

Бывший глава правительства Черногории передал полномочия новому премьер-министру

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,