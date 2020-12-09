Черногория ввела комендантский час

На фоне высокой заболеваемости коронавирусом с сегодняшнего дня в Черногории введен комендантский час: жителям страны запрещено покидать дома с 10 часов вечера до 5 часов утра. Передвижение между населенными пунктами в выходные дни будет приостановлено, передает «Балканист.ру».

Ограничения также затронули предприятия торговли, услуг и общепита. В частности, магазины и компании, оказывающие услуги населению (ремонт обуви и одежды, салоны красоты, парикмахерские и прочие) могут работать с 7 часов утра до 8 часов вечера. Рестораны, кафе и бары будут закрываться в 6 часов вечера.

Ношение маски и соблюдение социальной дистанции обязательно как в помещении, так и на улице. Запрещено собираться в группы более четырех взрослых на открытом воздухе, массовые собрания в жилых домах также запрещены.

Накануне в Черногории, где проживает около 600 тысяч человек, был выявлен 591 случай коронавируса. За весь период эпидемии от последствий заражения Covid-19 скончалось 549 человек.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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