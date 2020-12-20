На сербской границе образовались многокилометровые пробки: граждане Сербии пытаются как можно скорее вернуться в страну, где в понедельник, 21 декабря, начинают действовать новые эпидемиологические меры.

В частности, въезд в Сербию будет возможен только при наличии отрицательного результата PCR-теста, сделанного не ранее 48 часов назад, в противном случае потребуется 10-дневный карантин, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, ожидание выезда из Венгрии в Сербию составляет около шести часов. Похожая ситуация сложилась на пограничных переходах с Хорватией и Северной Македонией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.12.20

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