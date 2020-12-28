В Хорватии снова произошло землетрясение

Сегодня утром в Хорватии в 50 километрах от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. Мэр столицы Хорватии Милош Бандич сообщил, что в городе работают горячие линии для пострадавших, и напомнил о мерах предосторожности в условиях угрозы коронавируса, передает «Балканист.ру».

Землетрясение началось около 6:30 утра по местному времени. Эпицентр находился в 50 км к юго-востоку от Загреба и в 13 км к юго-западу от Сисака, на глубине 2 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. В хорватском Петринье оказались разрушены дома. «Я никогда ничего подобного не видел. Землетрясение было сильным», – заявил мэр города Даринко Думбович, уточнив, что информации о жертвах пока нет.

Жители города Сисак пережидали землетрясение на улице. Как говорят очевидцы, на всех автомобилях сработала сигнализация. Читатели портала Index сообщают, что подземные толчки ощущались на всей территории континентальной Хорватии – даже на побережье.

По данным сербских СМИ, землетрясение ощущалось в Баня-Луке (столица Республики Сербской Боснии и Герцеговины), Белграде и Нови-Cаде.

Напомним, что 22 марта в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера, в ходе которого в Загребе было повреждено и разрушено множество зданий.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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