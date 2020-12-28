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Понедельник, 28 декабря 2020, 15:25 мск

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Лидер сербов Боснии победил коронавирус

Милорад Додик. Фото: rtrs.tv

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик победил коронавирус. Последний тест на заболевание политика оказался отрицательным.

«Пациент идет на поправку. Он находится под постоянным наблюдением консилиума врачей УКЦ Баня Луки, а также специалистов из Сербии», – говорится в сообщении Университетского клинического центра.

Напомним, в середине декабря Додик был вынужден уйти на карантин после контакта с инфицированным, после чего был госпитализирован. Сегодня телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины направил председатель КНР Cи Цзиньпин. Жители Баня-Луки под окнами больницы, где находится лидер сербов Боснии, повесили транспарант со словами поддержки.

Баня-Лука, Катарина Лане

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