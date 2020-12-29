Сорванные крыши и поваленные деревья: на Балканы обрушился ураган

На Балканах обильные снегопады сменились резким потеплением и штормовым ветром, скорость которого достигала более 100 км в час. В результате стихии в Сербии, Республике Сербской и Хорватии повалены сотни деревьев и зафиксированы разрушения зданий.

В столице Республики Сербской Баня-Луке повалены новогодние елки, деревья в парках вырваны с корнем, сорваны крыши с домов и повреждены автомобили. «Мы в шоке, крыша соседнего здания пробила наш дом и уничтожила автомобиль. Мы были вынуждены обратиться в скорую помощь за успокоительными, потому что ничего подобного никогда не видели», – говорят местные жители.

Источник: srpskainfo.com

В Сербии несколько районов остались без электричества. В городе Лозница разрушено здание автостанции, ветер срывал шифер с крыш домов и разметал по улицам мусорные контейнеры.

Источник: mondo.rs

В Хорватии, где вчера произошло землетрясение, удары ветра достигали 130 км/ч, в отдельных районах страны объявлены красный уровень метеорологической опасности. Синоптики предупреждают о наводненияx.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.12.20

«Мы слышим фашистскую риторику»: в Черногории прошел антисербский «маскарад» сторонников Джукановича. / Зеркальная «ответка»: болгарский дипломат объявлен в России персоной нон грата. / Войти в первую тройку стран Европы по темпам роста: президент Сербии обозначил амбиционные планы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»