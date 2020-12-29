Парламент Черногории заступился за Сербскую православную церковь

Парламент Черногории принял поправки в закон о свободе вероисповедания, который стал причиной многочисленных массовых протестов, молебнов и крестных ходов в защиту Сербской православной церкви, и повлек за собой проигрыш на выборах Демократической партии социалистов (ДПС) во главе с президентом страны Мило Джукановичем, передает «Балканист.ру».

Подводя 12-месячный итог эпопеи с законом, премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что изменение документа стало победой правового государства. «Год спустя исправлена несправедливость, которую павший ныне режим допустил в отношении Сербской православной церкви. Это победа правового государства, которое народ 12 месяцев защищал на улицах», – констатировал он.

Первоначально закон закреплял за государством право распоряжаться имуществом и землями черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). Документ был принят в декабре прошлого года депутатами от ДПС (на тот момент правящей) в отсутствие парламентариев от оппозиции, которые были выведены из здания Скупщины в полном составе и арестованы.

Сегодня ночью во время заседания парламента большинство депутатов выступили за поправки к закону, чтобы защитить имущество СПЦ, а также лишить преференций раскольническую Черногорскую православную церковь.

Примечательно, что обсуждение поправок в закон началось с многочасовой задержкой после решения Республиканской избирательной комиссии (РИК), подавляющее большинство членов которой – функционеры партии Джукановича, отказалась заверять мандат депутата Cуады Зоронич из списка «Черное на белое». Эту ситуацию в Скупщине оценили как «попытку госпереворота». Спикер Алекса Бечич заявил, что действия РИК – «нечто небывалое в истории черногорского, европейского и мирового парламентаризма». В итоге мандат Зоронич был заверен парламентом, и депутаты продолжили процедуру голосования при отсутствии представителей ДПС, которые ранее демонстративно покинули заседание.

Издание также отмечает, что накануне вечером около у здания парламента протестовали сторонники ДПС и Джукановича, которые выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес лидера движения УРА и вице-премьера Черногории Дритана Абазовича. Блок Абазовича «Чёрное на белое» присоединился к широкой оппозиционной коалиции, что обеспечило падение режима партии Джукановича на парламентских выборах 30 августа.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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