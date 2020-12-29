«Это как Хиросима, у нас больше нет половины города»: в Хорватии снова произошло сильное землетрясение

Сегодня в Хорватии произошло очередное сильное землетрясение, в результате которого в городе Петринья погиб ребенок. По предварительным данным, жертвой стала 12-летняя девочка.

Согласно поступающим сообщениям, в результате ЧП есть раненые. Инфраструктуре и зданиям нанесен большой материальный ущерб. Сообщается о разрушении городской больницы и детского сада. «Это как Хиросима, у нас больше нет половины города. В настоящее время я нахожусь перед мертвой девушкой, которая умерла, мы ждем помощи», – сообщил мэр города Даринко Думбович в эфире хорватского телеканала HRT.

«Мы вытащили из завалов четырехлетнего ребенка, город разрушен, жить в нем уже нельзя. Катастрофа, – прокричал он. – Матери плачут по своим детям, я не знаю, что у меня в одном садике, а что в другом. Мне звонит жена, что-то свалилось ей на голову. Нам нужна помощь, нам нужны службы экстренной помощи».

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было силой 6,3 балла. По данным Хорватского сейсмологического института – 6,2 балла.

Петринья, Катарина Лане

Петринья. Другие новости 29.12.20

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