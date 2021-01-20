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Среда, 20 января 2021, 14:52 мск

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Черногория подписала договор о поставках российской вакцины от коронавиурса

Фото: pixabay.com

Власти Черногории намерены обеспечить население тремя вакцинами против коронавируса, в том числе российского производства. Об этом заявила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович.

«Мы хотим, чтобы при вакцинации граждане могли выбрать из препаратов, которые одинаково эффективны и качественны», – сказала глава минздрава, уточнив, что вакцинация населения начнется препаратом Pfizer-BioNTech, остальные – прибудут позднее.

По словам министра, договор о поставках российской вакцины «Спутник V» уже подписан. Ожидается, что препарат будет доставлен в Черногорию одновременно с китайской вакциной Sinopharm.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 20.01.21

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