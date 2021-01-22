«Этот недружественный шаг не останется без ответа»: МИД РФ отреагировал на высылку российского дипломата из Албании

Объявление российского дипломата персоной нон грата в Албании является провокацией, направленной на ухудшение отношений между странами. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», – цитирует его слова РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», сотрудник российского посольства в Албании Алексей Кривошеев выслан из страны под предлогом «нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса». В МИД Албании заявили, что российскую сторону ещё в апреле 2020 года уведомляли о неудовлетворенности поведением дипломата, однако он «продолжал нарушать меры». В посольстве РФ в Тиране назвали такие обвинения безосновательными.

Напомним, в 2020 году российские дипломаты были высланы из Болгарии, Нидерландов, Австрии, Словакии и Чехии. Чаще всего звучали обвинения в шпионаже. Москва реагировала зеркально и также высылала из РФ зарубежных дипломатов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.01.21

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