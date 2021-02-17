Хорватия ожидает крупную партию российской вакцины от коронавируса

В ближайшее время в Хорватию поступить первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В стране завершаются формальные процедуры, позволяющие ввезти препарат и использовать его.

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на хорватские СМИ, детали поставок обсудили накануне министр здравоохранения Хорватии Вили Берош и посол России в Загребе Андрей Нестеренко. На встрече было подчеркнуто, что Россия полностью открыта к сотрудничеству с Хорватией.

Сообщается, что Загреб не будет дожидаться одобрения российской вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам, и примет самостоятельное решение на текущей неделе. Речь идет о партии в 2 млн доз «Спутника V».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 17.02.21

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