«Оружие Москвы против Запада»: в Словакии произошел политический кризис после тайной покупки российской вакцины от коронавируса

Решение премьер-министра Словакии Игора Матовича закупить дозы российской вакцины против коронавируса «Спутник V» привело к правительственному кризису. Партнеры главы кабмина страны по политической коалиции выступили против этого шага.

Матович отстаивает решение о покупке российского препарата, который не был одобрен в ЕС, объясняя свои мотивы защитой общественных интересов после резкого всплеска заболевания коронавирусом в Словакии, одной из наиболее сильно пострадавших из-за пандемии европейских стран в мире.

Премьер-министр Словакии скрывал договорённость о закупке и поставке российской вакцины до тех пор, пока во вторник вечером в Словакии не приземлился самолет с первыми 200 000 дозами «Спутник V». Матович заявил, что «в вакцине главное – не происхождение, а ее способность спасать жизни людей».

Словакия стала вторым членом ЕС после Венгрии, решившим применить российский препарат для иммунизации граждан, хотя вакцина не получила одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Покупку российской вакцины одобрил министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи, соратник премьер-министра по правящей коалиции, состоящей из четырёх партий. Однако остальные члены коалиции раскритиковали это решение.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок запросил консультации с руководством государства относительно закупки российской вакцины, которая, по его словам, является «оружием России в гибридной войне против Запада». «Этот политический инструмент вносит раздор как дома, так и за рубежом», – заявил Корчок, указав, что покупка российской вакцины бросает тень на явную прозападную ориентацию Словакии.

В то же время вице-премьер словацкого правительства Вероника Ремисова неоднократно заявляла, что российская вакцина не может быть использована в Словакии без одобрения EMA. «Мы заботимся о здоровье наших граждан и их иммунизации, но мы обязаны использовать только те вакцины, безопасность и эффективность которых подтверждены», – пояснила она.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что выступает за «все доступные и безопасные вакцины», но «Спутник V» не входит в их число, потому что «нет ответственной организации, которая гарантирует безопасность этого препарата».

С другой стороны, премьер-министр заявляет, что Словакия «не может полагаться только на европейские решения», поскольку западные вакцины слишком медленно поступают в страну. По его словам, два миллиона доз российской вакцины могли бы помочь Словакии преодолеть «самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны».

Словакия, страна с населением 5,4 млн человек, объявила о смерти 7 388 человек от последствий заражения вирусом COVID-19.

Братислава, Катарина Лане

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