Северная Македония ушла на комендантский час из-за коронавируса

В Северной Македонии принято решение о введении комендантского часа на территории всей страны с 10 вечера до 5 утра. Об этом сообщил премьер-министр Зоран Заев. По его словам, мера будет действовать до понедельника, 22 марта.

Заев уточнил, что комендантский час не будет распространяться на пассажиров международных рейсов при наличии действующего билета. Водителям, которые будут доставлять товары во время комендантского часа, необходимо будет иметь при себе товарно-транспортные документы и накладные. При этом грузоперевозчики, следующие через Македонию транзитом, будут обязаны покинуть территорию страны в течение трех часов, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что исключения будут применяться ко всем гражданам, которым требуется срочная медицинская помощь, но для свободного передвижения во время комендантского часа они должны будут оповестить по телефону министерство внутренних дел. Сотрудники спецслужб, медицинские работники, служащие полиции и армии смогут свободно передвигаться, используя старые разрешения, выданные во время прошлогоднего карантина.

Частным компаниям, в свою очередь, придется повторно оформлять заявки на персонал, работающий после 22 часов. Кроме того, по решению правительства все македонские граждане и иностранцы, въезжающие на территорию страны из африканских стран, будут отправлены в двухнедельную домашнюю изоляцию.

9 марта в стране был выявлен 871 новый случай заболеваемости. Это максимальный показатель с начала 2021 года.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 10.03.21

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