На выборах в Черногории оппозиция одержала очередную победу над режимом Джукановича

Втором по величине городе Черногории – Никшиче оппозиционные силы на выборах в местный парламент одержали победу над коалицией правящей Демократической партии социалистов (ДПС), лидером которой является президент страны Мило Джуканович.

Блок «Европейская команда Никшича» во главе с правящей партией ДПС набрал 40,4% голосов избирателей, но получит лишь 18 мандатов. В то же время оппозиционные силы, представленные коалициями «За будущее Никшича» (25,9%), «Мир – наша нация» (23,2%), «Черным по белому» (4,5%) и «Народное движение» (3,3%) вместе завоевали 23 депутатских места из 41 в Скупщине муниципалитета.

Один из лидеров оппозиции, председатель избирательного штаба коалиции «За будущее Никшича» Андрия Мандич еще ночью до объявления окончательных результатов выборов, заявил о победе оппозиционных сил. На улицы города вышли тысячи людей с сербскими флагами. Для граждан, у которых правящий 30 лет Черногорией режим Джукановича ассоциируется с развалом союза с Сербией, признанием независимости Косово, введением санкций в отношении России и вступлением страны в НАТО, наступил настоящий праздник.

Примечательно, что Никшич – родной город президента Джукановича и оплот Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, которая сыграла важную роль в выборах в парламент страны по смене ДПС, организовав масштабные акции протеста против скандального «Закона о свободе вероисповедания», принятого большинством голосов депутатов партии Джукановича.

Никшич, Катарина Лане

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