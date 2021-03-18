Черногория отменяет «золотые паспорта»

Правительство Черногории до конца года намерено отменить возможность получить иностранцу паспорт гражданина страны на основе сделанных инвестиций. Программа льготного гражданства не соответствует требованиям Евросоюза, пишут черногорские СМИ.

Ранее для получения гражданства Черногории через инвестиции иностранным гражданам предлагались следующие опции:

– Купить недвижимость стоимостью от 450 000 евро в развитых районах страны (на юге или у береговой линии), а также сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере 100 000 евро.

– Инвестировать от 250 000 евро в одобренный правительством объект недвижимости в менее развитых районах на севере страны и сделать благотворительный взнос в размере 100 000 евро.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 18.03.21

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