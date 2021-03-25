Скандал в Боснии и Герцеговине: экстренные поставки «Спутника V» сорваны

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Федерацию Боснии и Герцеговины (ФБиГ) сорваны. Компания Medimpex DOO, которая обязалась доставить 500 тысяч доз препарата, вовремя не предоставила Институту общественного здравоохранения комплект документов для ввоза вакцины в страну.

Как пишет «Балканист.ру», фирма была обязана отправить всю документацию 23 марта. Институт проинформировал о случившемся правительство и ожидает дальнейших указаний.

Напомним, Medimpex DOO через своего представителя Николу Лакушича, известного как «балканский Остап Бендер», выиграла тендер правительства мусульмано-хорватского энтитета на экстренный импорт препарата. Сам Лакушич заявил, что против него ведётся политическая кампания, и обвинил журналистов в своей «демонизации, отсутствии этики и милосердия».

«Вы позорите свою страну на весь мир!» – заявил Лакушич редакции портала Кlix в ответ на вопрос о причинах задержки поставок вакцины.

Издание отмечает, что ранее в Социал-демократической партии БиГ предупреждали, что закупка препарата фирмой Medimpex может оказаться аферой. В то же время сербская компания Krajinagroup из Баня-Луки уже направила в Агентство по лекарственным средствам БиГ запрос на регистрацию в качестве официального дилера российской вакцины и ожидает решения ведомства.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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