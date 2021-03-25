«На защите общих ценностей»: США продолжают вооружать Албанию

США предоставили Албании 29 новых многоцелевых машин «Humvee» (HMMWV) для усиления военных возможностей Тираны в преддверии планируемых военных учений НАТО в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщило албанское министерство обороны.

«Албанские вооруженные силы всегда будут на стороне США в союзе для защиты и безопасности наших общих ценностей», – заявил сегодня своим партнерам по НАТО министр обороны Албании Нико Пелеши.

Американский посол в Тиране Юрий Ким (Yuri Kim) со своей стороны подчеркнула, что безвозмездная передача автомобилей является частью приоритетного проекта США, который нацелен на трансформацию и переоснащение албанской армии, отмечает Associated Press.

Предстоящие военные учения станут крупнейшими из когда-либо проводившихся в Юго-Восточной Европе, и, по мнению американского дипломата, покажут значимость Албании в регионе.

Ранее США поставили в Албанию три вертолета Black Hawk и еще одну партию многоцелевых машин «Humvee», уточняет AP.

Тирана, Кирилл Борщев

Тирана. Другие новости 25.03.21

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