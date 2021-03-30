Кризис системы здравоохранения в Хорватии: в больницы из-за долгов прекратили поставлять лекарства

В Хорватии разгорается громкий скандал, связанный с кризисом системы здравоохранения. Самая крупная фармакологическая компания страны Medica остановила поставку лекарств во все больницы из-за почти 300 млн евро долга за ранее полученные медикаменты.

На протяжении последнего месяца фармакологические компании Хорватии неоднократно предупреждали, что больше не могут снабжать больницы «в кредит» и призывали власти страны предпринять меры. Помимо больниц, без лекарств остались также граждане, которые покупают медикаменты по рецептам.

Председатель совета директоров компании Medica Ясминко Херцег заявил журналистам, что министр здравоохранения Хорватии Вили Берош не отвечает на телефонные звонки. «Из правительства не поступило ни предложений о том, что делать дальше, ни даже приглашения для переговоров. С сегодняшнего дня ни одна коробка лекарства не поступит в больницу, которая не уважает законный срок оплаты медикаментов в течение 60 дней. А такие у нас по всей стране. Своим бездействием правительство угрожает существованию наших компаний, выплате зарплат сотрудникам и оплате налогов. Министр здравоохранения Bили Берош на звонки не отвечает», – подчеркнул Херцег.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 30.03.21

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