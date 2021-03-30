Премьер-министр Словакии ушел в отставку после скандала с российской вакциной от коронавируса

Премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку после скандала с тайной покупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По сообщениям местных СМИ, новое правительство будет формировать действующий глава министерства финансов Эдуард Хегер.

Накануне Матович заявил, что для прекращения правительственного кризиса согласен уйти с должности, передав пост премьера своему соратнику по партии Хегеру. Президент страны Зузана Чапутова приняла отставку Матовича.

Правительственный кризис в Словакии начался после того, как Матович единолично решил закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в обход одобрения местного регулятора или Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Братислава, служба информации РИА «Новый День»

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