Громкий политический скандал в Черногории получил продолжение: министр юстиции отправлен в отставку

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич инициировал процедуру снятия с должности министра юстиции, прав человека и меньшинств Владимира Лепосавича. Поводом для его отставки послужило заявление о событиях 1995 года в боснийском городе Сребреница, которые западное сообщество считает геноцидом сербов над бошняками, с чем категорически несогласны сербы.

«Я готов признать, что в Сребренице происходил геноцид, когда это будет однозначно установлено», – пояснял свою позицию Лепосавич на заседании парламента страны, вызвало бурную реакцию на Западе, где считают, что факт геноцида против мусульман в Сребренице доказан в Гааге. Посольства западных стран в Подгорице выступили с осуждением позиции министра и потребовали извинений.

В итоге премьер-министр Черногории заявил, что «недопустимо, чтобы министр юстиции высказывал свою личную точку зрения».

В Белграде резко осудили решение черногорского главы кабмина. В частности, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что новое правительство Черногории продолжает антисербскую политику режима президента страны Мило Джукановича.

«Премьер-министр Кривокапич еще раз показал, что его совершенно не волнует, что думают и чувствуют сербы и Сербия. Хорошо, что он это сделал, мы поняли его послание, будем действовать в соответствии с ним. Он показал, что ему наплевать на сербов», – констатировал Вулин.

По его оценке, ненавидящие сербов политики всегда находят общий язык. «Я не удивлюсь, если он искал поддержки Мило Джукановича в антисербской политике. Те, кто ненавидят сербов, всегда держатся друг друга и в конце концов находят общий язык», – сказал глава МВД Сербии.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 05.04.21

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