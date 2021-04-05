Министр юстиции Черногории отказался уходить с должности из-за своего заявления о недоказанности геноцида в Сребренице

Министр юстиции, прав человека и меньшинств правительства Черногории Владимир Лепосавич отказался уходить в отставку по требованию премьера страны из-за своего заявления о недоказанности геноцида мусульман в Сребренице в 1995 году. «Они не получат моей отставки», – заявил он.

«Просить любого человека, включая министра, признать преступление, в котором он не участвовал и не мог участвовать, является злым умыслом. Ответственность за преступления всегда индивидуальна. Поскольку известно, что лицо, от которого требуется подобное признание, не могло быть соучастником преступления, то становится ясно, что речь идёт о попытке коллективизировать вину, найти повод для новых конфликтов, подогреть их и, как это делалось до сих пор, извлечь выгоду. Поэтому просить живого человека и государственного деятеля признать преступление, которого он не совершал, запрещать ему говорить о страданиях его или другой нации является величайшим лицемерием», – указал Лепосавич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр считает, что его заявление было намеренно использовано для создания нового витка напряжённости между православными сербами и боснийскими мусульманами. «Это самый лёгкий способ лишить людей, которые страдают в равной степени, шанса навсегда примириться. Некоторые из тех, кто манипулируют моими словами, упорно игнорируют право на равенство, даже для жертв, другие – пытаются скрыть свое преступное прошлое, а третьи – и вовсе оказались послевоенными спекулянтами. Всех их объединяет то, что они не способствовали примирению людей. Вот почему сегодня всем ясно, что они просят моей отставки не из-за черногорских боснийцев и мусульман, а из-за черногорского криминала», – констатировал Лепосавич.

«Перед тем, как прийти к власти, я публично заявил, что буду защищать права всех национальных и религиозных общин от риторики ненависти и дискриминации, и я продолжу это делать в будущем», – подчеркнул министр.

Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич инициировал процедуру отстранения Лепосавича от должности министра после критики со стороны посольств западных государств, где считают доказанным геноцид мусульман в Сребренице. Отставка вызвала бурную реакцию не только среди черногорских сербов, но и в Сербии. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что черногорскому правительству «плевать на сербов», и Белград сделал соответствующие выводы о политике черногорского премьер-министра.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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